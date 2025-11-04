La Hormiga González, a un gol de la historia con Chivas

A un paso de la marca de Alan Pulido

Armando “La Hormiga” González, delantero de Chivas, está a un gol de igualar el registro de Alan Pulido, quien marcó 12 tantos en el Apertura 2019. Con 11 goles en el actual torneo, el atacante tapatío vive el mejor momento de su carrera.

A sus 22 años, González se ha convertido en líder de goleo junto con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis). Con una jornada por disputar, tiene la posibilidad de cerrar como máximo anotador en solitario de la Liga MX.

Octubre, su mes más brillante

Durante octubre, González marcó cinco goles, tres de ellos en el Clásico Tapatío ante Atlas. También anotó frente a Pumas y Mazatlán, actuaciones que lo colocan como fuerte candidato a Jugador del Mes.

El reto final: Rayados en el Estadio Akron

El cierre del campeonato será frente a Rayados de Monterrey, en el Estadio Akron. Un gol le bastará para igualar a Pulido; dos lo colocarían por encima de la marca de Gabriel García, quien con 13 tantos en el Invierno 1996 sigue siendo el máximo goleador del club en torneos cortos.

Herencia de ídolos y renacer de la cantera

Han pasado más de cuatro décadas desde que un delantero de Chivas conquistó el campeonato de goleo. En 2007, Omar Bravo alcanzó 11 anotaciones y compartió el título. Tres años después, Javier “Chicharito” Hernández repitió la hazaña antes de partir al Manchester United.

“La Hormiga” representa el renacer de la cantera rojiblanca. Su movilidad, instinto y contundencia lo han convertido en una pieza clave del esquema ofensivo del Rebaño. También es la gran esperanza de que un futbolista mexicano vuelva a levantar el título de goleo.

El sueño está en juego

El duelo ante Monterrey será su última gran oportunidad. Si marca, romperá una sequía de dos años sin campeón de goleo nacional y se unirá a la lista de ídolos recientes del club.

Con el torneo por concluir, el sueño rojiblanco tiene nombre propio:

Armando “La Hormiga” González, el canterano que está a un gol de la historia.