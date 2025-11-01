La invasión de Springfield: Así es el evento de Los Simpson con Kang y Kodos en Fortnite

El evento de “Los Simpson” en Fortnite está programado para dar inicio a la esperada nueva minitemporada temática del popular battle royale. Este acontecimiento único, celebrado in-game por Epic Games, tendrá lugar este sábado 1 de noviembre de 2025. Los jugadores en México (CDMX) deben acceder a la plataforma a partir de las 9:00 AM para no perderse el espectáculo.

Horarios clave y el papel de Kang y Kodos

Este evento servirá como el preludio del lanzamiento de la nueva minitemporada y estará centrado en los villanos Kang y Kodos. Las cuentas oficiales de Fortnite y Los Simpson anticiparon la llegada de estos malvados alienígenas a la isla de Fortnite. El anuncio dentro del juego lo titula “Bienvenidos, amos alienígenas”.

La intención de estos personajes es generar caos para distraer a los habitantes de la isla, mientras ellos intentan apoderarse de los secretos del Punto Cero. Este evento está programado para comenzar solo media hora antes del inicio formal de la minitemporada. Debido a este breve intervalo, se espera que el evento en sí sea de corta duración.

Para participar y ser testigo del suceso, es indispensable seleccionar el modo de juego llamado “Bienvenidos, amos alienígenas”. Dicho modo está claramente visible en la pestaña “Jugar”. Una cuenta regresiva del inicio del evento puede ser vista tanto en el lobby como dentro del mapa, específicamente cerca de la cabaña del árbol de Bart Simpson, al noroeste de la isla.

La llegada de Springfield: nuevo mapa y skins

La consecuencia directa del caos provocado por los alienígenas Kang y Kodos es la justificación argumental para la fusión de universos. De esta manera, la ciudad de Springfield aterriza en la isla de Fortnite, renovando el mapa.

Esta minitemporada durará hasta finales del mes de noviembre e incorpora varias ubicaciones emblemáticas de la serie. Los jugadores podrán visitar la Central Nuclear de Springfield, el famoso bar de Moe o la residencia de la familia Simpson. Incluso algunas locaciones de Fortnite, como las gasolineras Burd, se han fusionado y ahora se llaman “Burd-E-Mart” (inspiradas en el Badulaque de Apu).

La colaboración también trae consigo una serie de nuevas skins que estarán disponibles a través de la tienda y un miniPase de Batalla. Los actores principales de la serie como Homer, Marge, Bart y Lisa llegarán al juego, junto con otros habitantes ilustres de la ciudad, incluidos Moe, Krusty y Ned Flanders.

La nueva temporada, que trae consigo todo el contenido de Springfield, comenzará formalmente en México (CDMX) a las 9:30 AM del sábado 1 de noviembre de 2025. Para disfrutar de las novedades, será necesario descargar el parche 38.00.

Analogía para entender la estructura del evento:

El evento de Kang y Kodos es como el preámbulo de una obra teatral; es una breve escena que explica por qué el escenario (la isla de Fortnite) de repente se transformó en un mundo nuevo (Springfield) lleno de nuevos personajes (Homer, Bart, etc.), preparando la audiencia para la temporada completa que viene justo después.