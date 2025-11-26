La joya gótica de Tim Burton regresa: El Cadáver de la Novia celebra 20 años en cines

El Cadáver de la Novia está de vuelta en la pantalla grande, en cines Cinépolis, para celebrar su vigésimo aniversario. Esta obra maestra del stop motion, dirigida por Tim Burton (conocido por Beetlejuice, Beetlejuice), se estrenó originalmente en 2005 y, con el tiempo, se ha consolidado como un clásico gótico imprescindible de la temporada. Cinépolis +QUE CINE festeja este hito con un reestreno especial.

Detalles de Producción y el Origen Macabro

Pocos espectadores saben que la inspiración de la película de Tim Burton proviene de un cuento ruso-judío del siglo XIX llamado El Dedo.

LEE MÁS: Evento histórico: La Paz se convierte en pionera nacional en inclusión astronómica

En aquel relato original, un joven se compromete accidentalmente con una mujer muerta, tras confundir un dedo que sobresale de la tierra con una rama.

Bajo la mirada única de Burton , esta historia macabra cobró nueva vida en un universo romántico, gótico y profundamente humano.

, esta historia macabra cobró nueva vida en un universo romántico, gótico y profundamente humano. La creación de este mundo visual fue un trabajo artesanal intenso, utilizando la técnica tradicional del stop-motion .

. El equipo requirió 55 semanas de rodaje y se fotografiaron más de 109,000 fotogramas para animar la película. Las marionetas utilizadas eran de aproximadamente 61 centímetros de altura.

Además, los escenarios fueron construidos con tal magnitud que los animadores podían desplazarse dentro de ellos sin necesidad de agacharse, lo que resultó en una atmósfera muy detallada y envolvente.

LEE MÁS: HBO Max anuncia que Don Ramón vuelve a la vecindad con su propia serie, pero no es una bioserie

Fechas y Preventa en Cinépolis

La proyección especial para que los fans y las nuevas generaciones puedan redescubrir esta obra se llevará a cabo en cines participantes el 11 de diciembre. Aunque la película recibió una buena respuesta en su lanzamiento original, con el paso de los años se ha transformado en un referente del cine de animación gótica, admirado por públicos de todas las edades.

Los interesados en asistir a la función especial de El Cadáver de la Novia deben saber que la preventa de boletos Cinépolis inició a partir del 11 de noviembre. Los boletos pueden ser adquiridos a través de la App Cinépolis, el sitio oficial o directamente en las taquillas de los cines participantes.