La megafarmacia, una inauguración más para la foto

La megafarmacia del presidente Andrés Manuel López Obrador se inaugura hoy y hay quienes se preguntan si realmente servirá o será otro intento fallido de corregir los problemas de salud en el país. El mandatario ha dicho que esta nueva estrategia permitirá corregir el desabasto sostenido que ha habido en esta administración, el cual, de acuerdo con el propio IMSS, alcanzó los 5 millones de recetas no surtidas en 2019; en 2020 fueron 15.8 millones; en 2021, 22 millones y, en 2022, superó los 12 millones de recetas. Para los médicos, la megafarmacia no es útil, pues hay medicamentos de uso inmediato que deben estar en los hospitales y no en una bodega que tardaría incluso más de 24 horas en llevarlo del Estado de México al sur o al norte del país. Así, este viernes, el presidente cortará el listón inaugural. ¿Una inauguración más a medias?

Secretario general del Infonavit, en busca de fuero

Nos cuentan que quien anda movido cabildeando una senaduría o diputación federal plurinominal es el actual secretario general del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez. Nos cuentan que como en tiempos del PRI, el instituto se convirtió en la caja chica de Morena para financiar campañas y el joven funcionario, luego de no ser elegido como aspirante al gobierno de Yucatán, está exigiendo un escaño o una curul por aquello de las malditas dudas o auditorías en el futuro, en las que puedan aparecer temas como las contrataciones millonarias con notarías, contratos sin licitación y, sobre todo, desvío de recursos.

Morena prefiere mítines que videos

A pesar de las fiestas de fin de año, nos dicen, en Morena la instrucción es que no hay que bajar la guardia de cara a las elecciones de 2024. En el partido oficial decidieron que, aunque la precandidata de oposición Xóchitl Gálvez se dio una pausa en sus recorridos por el país y se ha enfocado a enviar videos y mensajes en sus redes sociales, ellos seguirán con una estrategia de territorio, con eventos masivos encabezados por Claudia Sheinbaum, porque como dice el clásico de Palacio Nacional, los votos se ganan en el territorio, no en el escritorio.

Preparan marcha opositora para el 21 de enero

Nos dicen que integrantes de la sociedad civil realizarán el domingo 21 de enero la Marcha Nacional Contra la Inseguridad. En el caso de la Ciudad de México, partirá del Monumento a la Revolución y concluirá en el Zócalo. La finalidad es exigir a las autoridades que trabajen por la paz y seguridad de todos, pero en el fondo, nos dicen, no es otra que medir músculo otra vez contra quien despacha en Palacio Nacional. También nos comentan que los asistentes podrán portar playeras para formar la “Ola Blanca” en señal de paz. Entre los convocantes se encuentran ChalecosMx, Cerrando Filas y 40 organizaciones más. Sólo falta definir si habrá algún orador u oradora, así que revisan posibles perfiles para ese efecto. No vaya a salir el oficialismo a decir que es pagado por Claudio X. González y las “fuerzas conservadoras”.