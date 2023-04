Miralda Medina, la mexicana que trabajó en Spiderman Across The Spider-Verse

La historia de Miralda Medina es una inspiración para todos aquellos que tienen un sueño y quieren alcanzarlo, pues la joven mexicana de 26 años trabajó como “compositora” en la película “Spiderman Across The Spider-Verse”, es decir, en la creación de la imagen final de los shots y planos de la cinta.

Cabe destacar que este rol es fundamental tanto en las películas animadas como en los live action, por lo que la contribución de Miralda no pasó desapercibida en el estreno del tráiler, donde ella se sintió orgullosa y emocionada al ver su trabajo.

“La primera vez que vi el tráiler se me salieron las lágrimas de emoción y de orgullo porque fue la primera vez que yo veía mi trabajo con mi superhéroe favorito y en una película de Marvel […] fueron muchos sueños que se me cumplieron a la vez”, compartió.

El camino de Miralda no fue fácil, pues recordó cuando algunos de sus maestros la regañaban por gustarle los superhéroes y no ser “femenina”. Además, le dijeron que no era creativa y que no tendría éxito en la vida. A pesar de todo, ella no dejó que las críticas la desmotivaran y continuó trabajando duro para lograr sus objetivos. Algo que logró también, gracias al apoyo de su madre, quien siempre defendió sus intereses y gustos de los demás.

“Una morra que maestros regañaban por jugar a los superhéroes y ser poco ‘femenina’. Le dijeron que no era creativa, que no iba a triunfar en la vida”, compartió en Twitter.

Su camino

Miralda es oriunda de León, Guanajuato, y estudió Diseño Digital Interactivo en la Universidad Iberoamericana de León. Desde una edad temprana, encontró su pasión por el cine y las películas, incluso en su tiempo libre veía videos en YouTube sobre cómo se realizaban los detrás de cámaras. Sin embargo, después de mudarse a Canadá, Miralda solicitó trabajar en el proyecto de superhéroes de Marvel, lo que la llevó a convertirse en aprendiz y luego compositora en la película.

En definitiva, la historia de Miralda Medina es una muestra de que con pasión y determinación se pueden lograr grandes cosas, ya que a pesar de las adversidades que enfrentó, ella siguió adelante y ahora su trabajo forma parte de una película de superhéroes muy esperada por muchos.