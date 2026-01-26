La Nicholette fue localizada en óptimas condiciones: gobernador de Sinaloa

La joven influencer estadounidense, conocida popularmente como La Nicholette, fue localizada en óptimas condiciones de salud y sin lesiones tras haber sido privada de la libertad el pasado viernes. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que la ubicación de La Nicholette se dio tras un despliegue de seguridad en Culiacán donde participaron fuerzas estatales y federales.

El mandatario estatal señaló que, luego de recibir el reporte del incidente ocurrido en el sector de Isla Musala, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda. En estas acciones colaboró la fiscalía local junto a efectivos de la Novena Zona Militar para garantizar el retorno seguro de la tiktoker.

Debido a la doble nacionalidad de la joven, Rubén Rocha Moya mantuvo una comunicación constante con el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo y con el secretario de seguridad federal. Como parte de las diligencias, se obtuvo una fotografía de la joven como prueba de vida, la cual fue enviada a las autoridades pertinentes para confirmar que se encontraba fuera de peligro.

El gobernador explicó que la información sobre el paradero de la influencer se manejó con cautela hasta confirmar que ya estaba en su hogar. Asimismo, precisó que se recibió una fotografía donde ella misma portaba un mensaje confirmando su bienestar, documento que fue compartido con el consulado norteamericano y las autoridades en la Ciudad de México.

Rubén Rocha Moya enfatizó que en Sinaloa se aplican mecanismos de búsqueda para todos los ciudadanos por igual, independientemente de su relevancia pública. No obstante, aclaró que la Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para esclarecer los motivos detrás del suceso en Isla Musala y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el caso de La Nicolette fue resuelto satisfactoriamente gracias a la coordinación institucional. La tiktoker se encuentra actualmente con su familia, mientras que las fuerzas del orden mantienen la vigilancia en la capital sinaloense.

