La nueva telenovela “Contrato de corazones, tú y yo” llega a Canal 5: Detalles del estreno

Roberto Tello regresa a la pantalla chica con un personaje completamente opuesto a sus papeles anteriores. El actor interpreta a Chuy Guadalupe en la nueva serie juvenil de comedia y romance Contrato de corazones, tú y yo. El estreno de esta producción en Canal 5 está programado para el próximo 27 de octubre.

La serie, que se transmite de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, es una aventura que originalmente se concibió bajo el nombre Amor a la medida. Tello expresó su gran contento por participar en esta historia, la cual es un homenaje a las telenovelas rosas de antaño.

LEE MÁS: Karol G y Valentina Castro brillan en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Chuy Guadalupe: Un Padre Sacrificado

El personaje de Chuy Guadalupe ha sido descrito por Tello como uno de los más diametrales y opuestos que ha realizado, ya que suele interpretar villanos. Chuy es un padre de familia muy de esta época que se involucra en la vida de sus hijos. La gente se sorprenderá al ver al actor en un rol que lo aleja del estereotipo del malo o villano.

Chuy se sacrifica y reprime su propia vida para que su esposa, Yaretzy (interpretada por Samia), y sus hijas, como Feri (Farah Justiniani), puedan brillar. La madre es el personaje más rudo y fuerte, mientras que Chuy es el más abnegado e incluso sufrido. Se trata de un soñador empedernido que vive en la fantasía y que, por ello, llega a cometer errores en el negocio familiar.

El K-Drama a la Mexicana en Canal 5

Contrato de corazones, tú y yo es un homenaje a las series coreanas o K-Dramas, y también busca regresar al origen de las historias rosas. El argumento sigue a Feri, una joven fanática del K-Pop cuyo sueño es ir a Seúl para estudiar Diseño de modas. Ella es la protagonista y tiene la meta de luchar contra el tradicionalismo en el negocio familiar de bordados y vestidos de 15 años.

Para lograr su objetivo, Feri acepta un acuerdo, pues estará en peligro al ser amenazada con la realidad de un contrato por Sebastián (Tristán Maze), el alumno más misterioso y guapo de su escuela. La serie se concibió para ser vista por todo público, ya que no contiene altos niveles de violencia ni excesiva sexualidad, lo cual hace que los padres se sientan cómodos.

Elenco y Química en el Set

El elenco cuenta con

Samia

Roberto Tello

Itlivi Orozco

Christian Annoceto

Tristan Maze

Pedro Baldo

Farah Justiniani, entre otros actores.

LEE MÁS: Liam Payne: a un año de su muerte, el legado sigue más vivo que nunca

Tello mencionó que hubo una gran química entre los actores, un aspecto vital para el éxito de la serie. Esto se evidenció en la convivencia y la relación que se mantuvo fuera de las escenas.

En esta producción participaron tres directores: Robi, Cristóbal y Bernardo, lo que implicó que los actores debían adaptarse a peticiones diferentes. La serie consta de pocos capítulos, únicamente 20 episodios, que se transmitirán a lo largo de cuatro semanas. Roberto Tello definió la tenacidad como la palabra que describe tanto a su persona como a Chuy Guadalupe, destacando su constancia en el medio.

La serie Contrato de corazones, tú y yo se estrena el 27 de octubre y promete una nueva forma de contar historias, envolviendo al público con situaciones y emociones de la vida familiar.