La Paz se prepara para definir a sus representantes rumbo a la Olimpiada Estatal de Boxeo 2026

La Dirección Municipal del Deporte de La Paz anunció el inicio de las eliminatorias municipales de boxeo, una competencia clave que definirá al selectivo paceño rumbo a la Olimpiada Estatal 2026.

El evento, que reunirá a más de 90 pugilistas provenientes de 11 gimnasios locales, se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en la cancha Manuel Gómez Jiménez.

El titular de la dependencia, Guillermo Ortalejo Hernández, destacó la amplia participación de deportistas y entrenadores en esta justa deportiva.

“Este viernes, sábado y domingo tendremos el municipal de boxeo en la cancha Manuel Gómez Jiménez, donde participarán más de 90 boxeadoras y boxeadores de 11 gimnasios del municipio, de ahí se sacará a quienes nos representarán en el estatal de la Olimpiada Nacional 2026”, comentó.

Los combates iniciarán este viernes 7 de noviembre a las 17:00 horas, continuarán el sábado en el mismo horario y concluirán el domingo 9 a partir de las 11:00 horas, con las finales y premiación.

Ortalejo Hernández celebró la respuesta positiva de los gimnasios paceños, que sumaron un número récord de participantes, y extendió una invitación al público para asistir y apoyar a las y los jóvenes deportistas que buscan consolidar su camino hacia el alto rendimiento.