La Paz arranca reencarpetado emergente en Villas del Encanto con inversión histórica

En un acto público que reunió a funcionarios municipales, estatales y representantes vecinales, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, dio el banderazo de inicio al reencarpetado emergente del bulevar principal de Villas del Encanto, una obra largamente solicitada por los habitantes de la zona.

Durante el evento se contó con la presencia de integrantes del FOIS, funcionarios estatales, regidores del Ayuntamiento, así como un activo comité vecinal que ha impulsado la intervención desde hace meses. Entre los asistentes destacaron Edgar de la Cruz, representante del Gobierno del Estado; la diputada Guadalupe Vázquez Cacinto; los regidores Carla Ramírez, Félix Abraham Armendáriz y Javier Bustos; además de directores de diversas áreas municipales.

La presidenta municipal confirmó que el monto reasignado permitirá intervenir 780 metros de vialidad, con una inversión superior a 5 millones de pesos, beneficiando a más de 3,500 habitantes de Villas del Encanto. La obra concluiría el 26 de diciembre, aunque pidió acelerar para inaugurarla incluso el 25 de diciembre, “con champurrado y tamales”.

Quiroga recordó que su administración ha realizado intervenciones clave en colonias del sur y poniente de la ciudad, como la pavimentación con concreto hidráulico en Pino Payas, la renovación de luminarias LED y la instalación de semáforos en cruceros de alto flujo.

Asimismo, llamó al comité vecinal a organizar jornadas de limpieza, respaldadas por el Ayuntamiento con transporte y apoyo logístico. “Una colonia organizada vale más que mil policías adentro”, dijo, exhortando a los vecinos a usar la app LA Paz para reportar casas abandonadas y puntos críticos.

Al cierre del evento, la alcaldesa destacó el trabajo conjunto del Cabildo, el Gobierno del Estado y el FOIS, subrayando que las mejoras visibles en la ciudad durante los últimos cuatro años son resultado de un esfuerzo coordinado.

