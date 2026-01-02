La Paz BCS: colonias con más quejas en 2025 y expectativas de mejoras para 2026

El cierre de 2025 deja en evidencia que la capital de Baja California Sur enfrentó un año de intensas quejas ciudadanas por deficiencias en servicios públicos que impactan directamente la calidad de vida de sus habitantes. Entre las colonias que registraron mayores reportes ante autoridades y medios destacan El Esterito, Rincónada de las Californias, Camino Real, El Pedregal, Centro y Valle del Mezquite.

Uno de los principales focos de inconformidad ha sido el abastecimiento de agua potable, con reclamos por cortes prolongados y baja presión en diversos sectores de la ciudad. A esto se suma que colonias históricas como El Esterito han denunciado escasez constante de agua potable en contraste con el suministro que reciben nuevos desarrollos inmobiliarios, generando tensiones sobre la equidad en la distribución del recurso. Además, residentes han señalado colapsos en infraestructura de drenaje que provocan derrames de aguas negras, lo que afecta la salud pública y el entorno urbano.

El deterioro de las calles también ha sido motivo de reclamo popular. Vecinos de zonas como Camino Real y Centro han exigido atención ante la proliferación de baches y vialidades en mal estado, un problema tradicional en La Paz que continuó durante 2025 pese a los esfuerzos de bacheo y programas municipales de mantenimiento en varias colonias.

Asimismo, el alumbrado público deficiente o intermitente ha sido señalado repetidamente en diversas áreas, lo que contribuye no solo a la percepción de inseguridad, sino también al vandalismo y otros incidentes nocturnos, particularmente en sectores con menor cobertura de luminarias confiables. Históricamente, zonas como El Pedregal han sufrido largos periodos con luminarias fundidas, situación que ha favorecido actos de vandalismo y daños a infraestructura urbana.

Los vecinos también elevaron quejas por ruido excesivo, disputas vecinales y, en algunos casos, denuncias de maltrato animal, lo que refleja tensiones comunitarias más allá de los problemas de servicios básicos.

Frente a este panorama, la expectativa de la ciudadanía para 2026 está centrada en que las autoridades municipales y estatales concreten respuestas efectivas. En el último año, el Ayuntamiento de La Paz reforzó programas de bacheo, mantenimiento de espacios públicos y rehabilitación de vialidades en distintos puntos de la ciudad, incluyendo algunas de las colonias con mayores reportes.

