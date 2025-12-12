La Paz celebra con fe y tradición el Día de la Virgen de Guadalupe

Una jornada de fe y encuentro comunitario

Bajo el cielo de diciembre y con el santuario como punto de encuentro, cientos de personas se congregaron este 12 de diciembre para celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las tradiciones más arraigadas en México.

La explanada se llenó de peregrinos, familias, sacerdotes, comerciantes y niños que, con devoción y alegría, rindieron homenaje a la “Morenita del Tepeyac”.

Peregrinaciones y tradición popular

Desde temprano, las peregrinaciones recorrieron las calles de la ciudad con cantos, rezos y estandartes.

En el santuario se ofrecieron misas y bendiciones, mientras el ambiente se complementaba con la venta de reliquias, mantas bordadas, rosarios y medallas, artículos que forman parte de la tradición popular.

Voces de la celebración

Juan Antonio, comerciante de artículos religiosos:

“Venimos por dos cosas: visitar a la Virgen y convivir con la gente de La Paz, que siempre nos recibe con cariño”.

María Inés Beltrán Molina, Madre religiosa:

“Es una maravilla ver pasar a los charros, a los trabajadores del municipio, y pedir por cada uno de ellos. La Virgen nos une y nos llena de felicidad”.

Lidia Adela Loya Sandoval, maestra jubilada:

“La Virgen es todo, es nuestra madre. México está bendecido porque ella se quedó aquí. Participar en las peregrinaciones de madrugada es indescriptible”.

Un mosaico de fe y cultura

La celebración en La Paz es un mosaico de tradiciones: rezos colectivos, música de mariachis, danzas folclóricas y venta de artículos religiosos.

Las familias también disfrutaron de antojitos típicos, en un ambiente festivo que refuerza la unión comunitaria.

Más allá de lo religioso

El Día de la Virgen de Guadalupe se convierte en un espacio de encuentro comunitario, donde la fe, la cultura y la solidaridad se entrelazan.

En La Paz, como en todo México, la “Morenita” sigue siendo símbolo de identidad y esperanza.