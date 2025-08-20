La Paz celebra un año del Tiburón Urbano con más de 100 mil viajes

El Tiburón Urbano (TU) cumplió su primer año en operación consolidándose como un referente de movilidad en La Paz, Baja California Sur, con 20 unidades activas, más de 31 mil tarjetas vendidas y alrededor de 101 mil viajes mensuales.

Durante el balance anual, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero destacó que el proyecto ha transformado la forma en que las y los paceños se trasladan:

“El Tiburón Urbano nació con la visión de ofrecer un transporte digno, seguro y de calidad para todas y todos, y hoy podemos decir que hemos logrado un cambio histórico en la movilidad de nuestra ciudad”.

En este periodo, se distribuyeron 31,098 tarjetas digitales, entre ellas 23,946 generales, 4,851 de estudiantes y 2,301 preferenciales para adultos mayores y personas con discapacidad. Las tarifas se mantienen accesibles: 12 pesos el pasaje general y 6 pesos para estudiantes y preferentes, con la opción de recarga en línea o a través de la App La Paz.

El sistema no solo apuesta por la modernización tecnológica, sino también por la seguridad y la inclusión. Cada unidad cuenta con botón de emergencia enlazado al C4, cámaras de videovigilancia, aire acondicionado y rampas para sillas de ruedas en algunos casos. Además, seis mujeres conductoras forman parte de la plantilla, rompiendo esquemas en un sector tradicionalmente masculino.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de La Paz busca consolidar un transporte público moderno, accesible y libre de acoso, que al mismo tiempo refuerce la confianza ciudadana en las instituciones.

