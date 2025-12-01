La Paz: Comerciantes Navideños reciben capacitación crucial de Protección Civil para 2025

Protección Civil de La Paz, Baja California Sur, impartió un curso especializado en seguridad y primeros auxilios a los comerciantes que participarán en el Tianguis Navideño 2025. Esta capacitación se realizó previo al inicio del tradicional evento de ventas, buscando preparar a los vendedores ante cualquier emergencia que pudiera surgir.

El curso se tituló “Primeros Auxilios, Prevención de Accidentes, Uso y Manejo de Extintores”.

Primeros Respondientes: Seguridad Esencial en el Tianguis

Francisco Cervantes, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, destacó que el propósito fundamental del curso es contar con primeros respondientes dentro del mercado. Agregó que es fundamental que los comerciantes adquieran estos conocimientos básicos para prevenir y proteger tanto a ellos como a la ciudadanía que asista a comprar.

Los participantes recibieron instrucción teórica junto con ejercicios prácticos para que puedan actuar de manera oportuna ante diversos escenarios de riesgo.

Manejo de Extintores y RCP: Habilidades Cruciales

La capacitación abordó diversos temas esenciales para la atención inmediata de incidentes. Entre ellos se incluyeron las acciones iniciales que deben realizarse en caso de emergencias y el uso correcto de extintores.

Además, se instruyó a los asistentes en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). También recibieron conocimientos sobre cómo actuar adecuadamente en casos de ahogamiento.

La instrucción proporcionada por la Dirección Municipal de Protección Civil garantiza que los comerciantes navideños cuenten con las herramientas básicas necesarias. De esta manera, se busca reforzar la seguridad esencial de uno de los eventos de compras más concurridos en La Paz.