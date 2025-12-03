Ayuntamiento avanza en el Programa Emergente de Reencarpetado en La Paz con la entrega de Arboledas

El H. XVIII Ayuntamiento de La Paz informó la conclusión del tendido de carpeta asfáltica en la calle Arboledas, una de las obras más recientes del Programa Emergente de Reencarpetado en La Paz, que ya permite la circulación vehicular tras la apertura total del tramo.

Actualmente solo se atienden detalles finales antes de su entrega formal en condiciones óptimas.

Carlos Rodríguez Malpica Nava, director general de Gestión Integral de la Ciudad, destacó que la adecuada gestión de recursos permitirá intervenir también el cruce de la calle Arboledas con el bulevar Coronado, uno de los nodos viales con mayor afluencia de vehículos en la zona sur de la capital.

Según el funcionario, esta ampliación contribuirá a agilizar la movilidad en beneficio directo de quienes transitan diariamente por el sector.

El director subrayó además que el material recuperado durante las obras de rehabilitación está siendo reutilizado en otros tramos actualmente en proceso.

Esta estrategia busca optimizar los recursos públicos y fortalecer la eficiencia del programa, destinando los beneficios directamente a la ciudadanía paceña.

De manera paralela, el Programa Emergente de Reencarpetado en La Paz mantiene frentes de trabajo activos en Villas del Encanto y en la calle Tenochtitlán, donde se interviene el tramo comprendido entre Aquiles Serdán y Quetzalcóatl.

Una vez concluido este sector, las cuadrillas continuarán hacia Valentín Gómez Farías, ampliando la cobertura del programa.

En otros puntos, los trabajos en la calle Francisco J. Mújica iniciaron este fin de semana, por lo que se exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución y atender las indicaciones del personal operativo.

Las autoridades recordaron que el avance de estas obras puede implicar cierres parciales y desvíos temporales.

De las 14 vialidades contempladas en el plan integral, cinco están siendo ejecutadas directamente por el Ayuntamiento de La Paz en coordinación con el Gobierno del Estado, el FOIS y el sector privado.

Entre ellas se encuentran

Villas del Encanto , de Francisco J. Mújica a Villa del Encino,

, de Francisco J. Mújica a Villa del Encino, Calle Francisco J. Mújica , de Colosio a Delta,

, de Colosio a Delta, Calle Arboledas , de Bahía Coronado a Abedul,

, de Bahía Coronado a Abedul, Calle Tenochtitlán , de Valentín Gómez Farías a Aquiles Serdán

, de Valentín Gómez Farías a Aquiles Serdán Y el tramo de Valentín Gómez Farías, de 5 de Mayo a Legaspy.

Las autoridades reiteraron que estas obras buscan mejorar la movilidad urbana, reforzar la seguridad vial y atender vialidades que desde hace años presentaban deterioro.

El Ayuntamiento sostuvo que la continuidad del programa permitirá avanzar hacia una red de calles más segura, funcional y acorde con las necesidades de la población.