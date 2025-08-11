La Paz concentra la mayoría de casos de dengue en Baja California Sur en 2025

La Paz es el municipio con mayor número de casos confirmados de dengue en Baja California Sur durante 2025, con 56 contagios registrados hasta la Semana Epidemiológica 31. Esto representa la mayor carga de la enfermedad en el estado, que suma un total de 77 casos, de acuerdo con los datos del Panorama Epidemiológico de Dengue 2025, de la Secretaría de Salud de México.

De esos 56 casos en La Paz, 33 presentan signos de alarma o son casos graves, lo que resalta la importancia de estar atentos a los síntomas y buscar atención médica oportunamente.

Distribución del dengue en Baja California Sur

Los otros casos en la entidad se distribuyen así:

Los Cabos: 18 casos (9 con signos de alarma o graves)

Comondú: 2 casos con signos de alarma o gravedad

Loreto: 1 caso leve

En comparación con 2024, Baja California Sur ha registrado una disminución considerable en contagios de dengue, ya que para esta misma semana se reportaron 436 casos.

Situación nacional del dengue

En México, se han confirmado hasta la semana 31 un total de 6,030 casos de dengue. De ellos, aproximadamente la mitad presentan síntomas leves, mientras que la otra mitad muestra signos de alarma o casos graves.

El país también ha registrado 32 muertes relacionadas con la enfermedad en 2025, lo que representa una tasa de letalidad cercana al 1.04%. Los estados con mayor incidencia son Jalisco, Tabasco, Guerrero, Michoacán y Veracruz.

Posibles casos de dengue tras las lluvias

Las lluvias registradas del 7 al 9 de agosto en Baja California Sur dejaron encharcamientos en calles y patios, lo que podría favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Para reducir el riesgo de contagio, se recomienda eliminar objetos que acumulen agua, tapar recipientes, lavar contenedores y mantener patios y azoteas libres de basura o materiales que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.