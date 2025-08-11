La Paz despide a “La Toledo”, emblema de la Policía Municipal

Este lunes 11 de agosto, la comunidad paceña recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Alma Guadalupe Toledo Carlón, conocida como “La Toledo”, oficial de Tránsito de la Policía Municipal de La Paz y símbolo de la corporación.

La noticia conmocionó a vecinos y compañeros. Muchos la recuerdan como una mujer de carácter firme, entrega total y más de 20 años patrullando las calles de la capital sudcaliforniana.

Durante sus poco más de dos décadas de servicio, La Toledo se ganó fama como una de las oficiales más estrictas y respetadas. En diciembre de 2015, la reconocieron como la agente más rigurosa con los infractores. Sus cifras lo respaldaban: para 2014 había levantado más de 135 mil sanciones a conductores, lo que llevó a decir que al menos la mitad de los automovilistas paceños habían recibido una infracción suya.

Su presencia a bordo de la cuatrimoto se volvió parte de la vida diaria, especialmente en el centro de La Paz. Con uniforme, libreta y silbato, imponía orden en el tránsito y ganaba el respeto, e incluso el cariño, de muchos ciudadanos.

Su trayectoria también tuvo momentos difíciles. En diciembre de 2018, un vehículo la embistió en el centro, provocándole lesiones que la mantuvieron tres meses fuera de servicio. En junio de 2019 sufrió un accidente similar. Ninguno de estos episodios la apartó de su labor ni apagó su compromiso con la comunidad.

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes en redes sociales. Ciudadanos y excompañeros compartieron recuerdos y anécdotas, despidiéndose de una mujer que, más allá de las infracciones, será recordada como un símbolo de dedicación, firmeza y cercanía con la gente.

