La Paz entrega vehículos nuevos a delegaciones para fortalecer su labor comunitaria

La Paz, BCS.– El Ayuntamiento de La Paz realizó la entrega de ocho vehículos nuevos a delegaciones municipales, con el objetivo de fortalecer la atención en las comunidades y mejorar la capacidad de gestión de los representantes locales.

El coordinador de delegaciones, Francisco Javier Álvarez Cota, calificó la jornada como un día histórico. Recordó que la petición surgió en junio pasado, durante la coronación de la reina en Pescadero, cuando la delegada Alma Pérez entregó a la alcaldesa un escrito solicitando un automóvil.

“Nuestra presidenta municipal es una persona que cumple su palabra, aunque no sea un compromiso público. Hoy vemos ese compromiso hecho realidad con la entrega de estos ocho vehículos”, expresó Álvarez Cota.

El funcionario destacó que las nuevas unidades representan una herramienta clave para los delegados, quienes atienden a las 47 subdelegaciones del municipio. “Hoy se van en su carro del año, cero kilómetros, y eso beneficiará mucho la labor que realizan en sus comunidades”, añadió.

Compromiso de la alcaldesa

La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, subrayó que la entrega de vehículos forma parte de una estrategia de fortalecimiento institucional. Señaló que el Ayuntamiento ha trabajado con responsabilidad financiera para destinar recursos propios y federales a la adquisición de equipamiento.

“Este apoyo refleja la confianza de la ciudadanía en su gobierno. Queremos que cada delegación cuente con las herramientas necesarias para atender mejor a la gente y para que el municipio siga creciendo con orden y cercanía”, afirmó.

Quiroga Romero agradeció al Cabildo, a la Oficial Mayor y al área de Tesorería por su participación en el proceso de compra. Reiteró que la administración continuará impulsando acciones que fortalezcan a las delegaciones y mejoren la calidad de vida en las comunidades rurales y urbanas.

Impacto en las comunidades

Con esta entrega, los delegados podrán responder con mayor rapidez a las necesidades de sus localidades, evitando los problemas derivados de vehículos antiguos o en mal estado. El Ayuntamiento busca que la inversión en equipamiento se traduzca en servicios más eficientes y en una gestión cercana a la ciudadanía.

