La Paz gana espacio en el turismo de cruceros; Cabo San Lucas pierde un arribo

La capital del estado continúa ganando terreno en el sector turístico: La Paz recibirá una nueva ruta de cruceros de Carnival, lo que representa un impulso importante para el turismo marítimo en la región. Esta nueva ruta quincenal proviene de un reajuste realizado por Carnival Cruise Line, que anteriormente tenía como destino Cabo San Lucas.

El cambio marca una redistribución estratégica en los itinerarios de cruceros dentro de la Riviera Mexicana del Pacífico. Aunque representa una ligera disminución en los arribos semanales a Cabo San Lucas, el beneficio permanece dentro de Baja California Sur, reforzando el posicionamiento de La Paz como nuevo destino de cruceros en México.

“Nos encontramos en la temporada baja, con pocos arribos. Sin embargo, La Paz ha tenido un aumento importante gracias a que Carnival decidió intercambiar uno de los barcos que llegaban a Cabo San Lucas, para que ahora arribe cada 15 días a La Paz”, explicó Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos.

🚢 🛳️ Cabo San Lucas sigue fuerte en el turismo de cruceros

Pese a esta reconfiguración, Cabo San Lucas se mantiene como el cuarto puerto más visitado por cruceros en México, con entre dos y tres arribos semanales, incluso durante la temporada baja. Para la temporada 2026-2027, se proyecta un crecimiento de hasta 200 mil cruceristas adicionales, lo que consolidará aún más su papel como destino clave en el turismo marítimo nacional.

La llegada de más cruceros a La Paz podría generar un efecto positivo en la economía local, diversificando los beneficios turísticos más allá de Los Cabos y contribuyendo a un desarrollo turístico más equilibrado en el estado.

