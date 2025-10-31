Impulsa La Paz liderazgo emprendedor con programa de formación en la comunidad de El Pescadero

Con la convicción de que el desarrollo económico comienza en las propias comunidades, el XVIII Ayuntamiento de La Paz llevó a cabo la clausura del curso Formación de Líderes Emprendedores en la delegación de El Pescadero.

El evento fue encabezado por la directora general de Bienestar y Desarrollo Económico, Carla Jonguitud, quien resaltó la importancia de ofrecer herramientas que impulsen el crecimiento personal y profesional de los habitantes de la zona rural.

LEE MÁS: Servicios Públicos de La Paz mejora alumbrado y limpieza urbana con apoyo ciudadano y maquinaria

Este curso forma parte del programa Casa del Emprendedor, el cual se integra en la Red de Ciudades del Aprendizaje.

A través de esta estrategia, el gobierno municipal busca fomentar el liderazgo emprendedor en La Paz y dotar a las comunidades de conocimientos prácticos que les permitan crear y fortalecer proyectos productivos.

Durante la ceremonia de clausura, 18 personas recibieron sus constancias de participación, la mayoría fueron mujeres que apostaron por transformar sus ideas en iniciativas sostenibles, demostrando constancia, talento y compromiso con el desarrollo de su comunidad.

En su mensaje, Carla Jonguitud reconoció el esfuerzo de cada participante y destacó el papel de la educación como motor de cambio social.

“Cada historia representa una semilla distinta, pequeños negocios que comienzan a tomar forma, ideas que encuentran rumbo, proyectos que ahora tienen claridad, estructura y propósito”, señaló.

Jonguitud subrayó que, gracias a la visión de la alcaldesa Milena Quiroga Romero, La Paz se consolida como una Ciudad del Aprendizaje, donde el conocimiento se convierte en una herramienta para la vida diaria.

La directora de Bienestar y Desarrollo Económico reiteró que la Casa del Emprendedor continuará brindando asesorías, talleres y acompañamiento a quienes deseen iniciar o consolidar un negocio propio.

LEE MÁS: Congreso de BCS exige a la SEP de Baja California Sur implementar de inmediato protocolos de seguridad escolar

Con programas como este, el gobierno municipal apuesta por un liderazgo emprendedor en La Paz basado en la colaboración, la creatividad y la capacitación continua, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social del municipio.

De esta manera, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la inclusión productiva y el crecimiento sostenible de la capital sudcaliforniana.