La Paz inicia recepción de árboles de Navidad naturales en el Eco Parque para reciclaje y cuidado ambiental

Las autoridades municipales de La Paz comenzaron este 7 de enero la recepción de árboles de Navidad naturales en las instalaciones del Eco Parque, como parte de una iniciativa ambiental para el manejo sustentable de los residuos generados tras las festividades.

Durante todo el mes de enero, la ciudadanía podrá llevar sus árboles de Navidad naturales al Eco Parque, donde serán triturados y transformados en mulch —un material orgánico útil para conservar la humedad del suelo, controlar maleza y aportar nutrientes, ideal para jardines y áreas verdes— o ser reutilizados en trabajos de reforestación en distintas zonas del municipio.

El subdirector de Espacios Públicos, Raúl Ramos Lucero, invitó a la población a participar responsablemente en esta campaña ecológica, detallando que el horario habilitado para la entrega es de lunes a sábado, de 7:00 a 12:00 horas. Además, se recomienda que los árboles sean entregados sin base o clavos para facilitar su trituración; en caso de que cuenten con éstos, se debe notificar al personal para su manejo adecuado.

Esta acción busca evitar que los árboles de Navidad sean abandonados en calles, espacios públicos o cauces de agua, lo cual puede generar plagas o molestias ambientales, reforzando así la cultura del reciclaje y la disposición responsable de residuos orgánicos en la capital sudcaliforniana.

La iniciativa en La Paz se suma a otras campañas similares en distintas regiones del país que promueven la entrega y reciclaje de árboles naturales tras las fiestas, como centros de acopio que convierten estos pinos en composta y otros materiales beneficiosos para el medio ambiente.

