La Paz convoca a la ciudadanía a participar en la Mega Jornada de Acopio Más que Reciclar este 6 de diciembre

El Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección de Medio Ambiente, invitó a la población a participar en la 9na edición de la Mega Jornada de Acopio “Más que Reciclar”, a realizarse el próximo sábado 6 de diciembre, de 9:00 a 13:00 horas, en el parque El Manglito, ubicado en las calles Rangel y Sonora.

El objetivo central del evento es incentivar la disposición adecuada de materiales reciclables y reducir la cantidad de residuos que llegan a los vertederos municipales, impulsando una cultura ambiental sostenida.

Según la convocatoria oficial, se recibirán materiales como baterías, plásticos tipo 1, 2 y 5, baterías automotrices, aluminio, vidrio en colores esmeralda, transparente y ámbar, así como papel y cartón no laminado.

También se aceptarán colillas de cigarro, latas de aerosol, focos, aceite vegetal usado y medicamentos caducados.

Para garantizar un manejo seguro, la autoridad municipal recomendó entregar los residuos limpios y secos, mientras que insumos como el aceite vegetal y las colillas de cigarro deberán ir contenidos en botellas de plástico para facilitar su manipulación y posterior acopio.

A diferencia de jornadas previas, esta edición de “Más que Reciclar” busca fortalecer el vínculo entre ciudadanía, gobierno municipal y organizaciones civiles, con el fin de consolidar un esquema integral de gestión ambiental.

El Ayuntamiento de La Paz también detalla que la Mega Jornada es posible gracias a la coordinación entre dependencias estatales y colectivos ciudadanos comprometidos con las buenas prácticas ecológicas.

Con actividades como esta, el Ayuntamiento de La Paz reafirma su estrategia de promover la participación social en acciones de conservación y reducción de desechos, fomentando hábitos que contribuyan a un municipio más limpio y sostenible.