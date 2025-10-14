La Paz lanza programa de empleo temporal para rehabilitar espacios tras las lluvias

Limpieza intensiva tras las lluvias

Después de las afectaciones provocadas por los fenómenos tropicales Priscila y Raymond, el gobierno municipal de La Paz puso en marcha un programa de empleo temporal para rehabilitar espacios públicos dañados.

El plan incluye labores de limpieza en calles, avenidas y panteones municipales, previo a las festividades del Día de Muertos, una de las fechas con mayor afluencia en los cementerios locales.

Se apoyará a 100 familias paceñas

La alcaldesa Milena Quiroga Romero explicó que, aunque la temporada de huracanes termina oficialmente el 30 de noviembre, los equipos municipales ya comenzaron con el retiro de lodo, basura y escombro en distintas zonas.

“Todavía estamos en temporada de huracanes, pero ya podemos iniciar con la limpieza en nuestro municipio. Tenemos a los equipos de Servicios Públicos haciendo barrido manual y limpieza en panteones, porque vienen fechas en las que recibimos muchas visitas”, señaló Quiroga Romero.

En esta primera etapa se contratarán 100 personas, hombres y mujeres, que formarán parte de las brigadas encargadas de limpiar los puntos más afectados.

Apoyo económico temporal

El programa ofrece un pago diario de 300 pesos, con depósito semanal de 2,100 pesos. Tendrá una duración inicial del 16 de octubre al 30 de diciembre, y podría extenderse si las labores de limpieza lo requieren.

“Son labores extraordinarias para atender situaciones extraordinarias. Este programa nos ha dado buenos resultados en años anteriores y ayuda también a que familias paceñas tengan una fuente de ingreso temporal mientras contribuimos al bienestar de nuestra ciudad”, agregó la alcaldesa.

Registro y requisitos

El registro abrirá el miércoles 15 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, en la explanada del Ayuntamiento de La Paz.

Los requisitos y detalles del proceso estarán disponibles en la página oficial del Ayuntamiento de La Paz.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca recuperar los espacios públicos dañados por las lluvias y apoyar a las familias paceñas con una fuente de ingreso temporal.

Las brigadas se concentrarán en las colonias más afectadas, retirando lodo y residuos acumulados como parte del plan de rehabilitación urbana.