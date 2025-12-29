La Paz espera lleno total durante las fiestas de Año Nuevo

La Paz proyecta una ocupación hotelera del 100% durante las fiestas de Año Nuevo, informó Agustín Olachea, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur). La previsión de llenos totales se extiende del 22 de diciembre al 6 de enero, consolidando a la capital del estado como un destino turístico de alta demanda tanto a nivel nacional como internacional.

Hoteleros locales destacaron que esta tendencia refleja la consolidación de La Paz como un destino turístico competitivo, que combina atractivos culturales, naturales y de recreación, y que mantiene un crecimiento sostenido en el sector hotelero.

“Este año no ha sido malo para el turismo, porque La Paz se ha logrado posicionar muy bien en los mercados nacionales e internacionales. Viene la temporada decembrina, donde a partir del 22 de diciembre los hoteles registrarán una ocupación del 100% hasta el 6 de enero ”, señaló Olachea.

Además, con la llegada del vuelo directo desde Los Ángeles, California, La Paz se consolida como un destino turístico internacional por sí mismo, diversificando su oferta y reduciendo la dependencia de los turistas estadounidenses que visitan Los Cabos y deciden conocer también la capital del estado.

