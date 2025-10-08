Milena Quiroga garantiza operatividad total en La Paz tras el paso del huracán “Priscilla”

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero informó que el municipio no registró afectaciones graves tras el paso del huracán “Priscilla”.

Detalló que las lluvias fueron escasas y se concentraron principalmente en comunidades como Todos Santos, El Carrizal, Los Planes, El Pescadero y Los Barriles. En consecuencia, los 52 vados urbanos y los 18 rurales permanecieron abiertos y en operación normal.

Se realizaron acciones preventivas para evitar inundaciones y bloqueos de tráfico por posibles lluvias del huracán “Priscilla”

En materia de movilidad, precisó que el transporte público y los semáforos funcionaron sin incidencias. Para mejorar la circulación sobre la calle Unión y Forjadores, donde se realizarán obras de repavimentación, se habilitaron dos carriles en contrasentido.

“En ese punto se habilitaron dos carriles en contrasentido para agilizar la circulación, mientras la maquinaria inicia la reparación total del tramo afectado”, indicó Quiroga.

Respecto a los servicios públicos, el sistema de recolección de basura y el organismo operador OOMSAPAS La Paz trabajaron con normalidad.

También se realizaron acciones preventivas de limpieza y desazolve en zonas propensas a escurrimientos, como Rinconada Las Californias, San Rafael, Olivos Negros, INVI Mezquitito, Campestre y El Progreso, con el fin de evitar inundaciones.

En cuanto a la atención social, los albergues temporales de comunidades rurales fueron abastecidos con alimentos y artículos de primera necesidad. Solo siete personas, tres adultos y cuatro menores, requirieron resguardo en el albergue de El Pescadero.

Finalmente, la alcaldesa reconoció el trabajo del personal de Protección Civil Municipal, OOMSAPAS, Servicios Públicos y Tránsito, por su compromiso en la protección de las familias paceñas. Reiteró el llamado a la población a mantenerse informada durante la temporada de lluvias y huracanes.