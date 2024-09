La Paz se prepara para Parque(ando) 2024: un evento por el espacio público

Este 20 de septiembre, se realizará en el Centro Histórico de La Paz el evento Parque(ando) 2024, que busca replantear el uso del espacio público en la ciudad. La cita es en la calle Ignacio Zaragoza y el callejón de los Artesanos, de 17:00 a 21:00 horas.

Parque(ando), conocido globalmente como “Parking Day”, transforma temporalmente espacios ocupados por vehículos en áreas recreativas y de convivencia. Este evento busca fomentar una reflexión ciudadana sobre la planificación urbana y la necesidad de un enfoque más centrado en las personas. Así lo comentó Eduardo Sánchez, oficial de Laboratorio de Ciudad en BCSicletos.

Eduardo Sánchez señaló que es precisamente en ciudades como La Paz, con un alto grado de motorización, donde este tipo de iniciativas toman relevancia. Tanto los ciudadanos como las autoridades deben plantearse nuevas formas de moverse y de usar el espacio público.

“Actualmente, La Paz es una de las más motorizadas del país, si no la más, y claramente esto es un llamado muy urgente justamente para el gobierno, para el Ayuntamiento local, de sacar a los autos del centro de las políticas y más bien colocar ahí a las personas, sobre todo en el desarrollo y en la planificación territorial porque justamente esto es el objetivo detrás de: posicionar a las personas, posicionar a la ciudadanía, en sí y no al auto, no darle esa prioridad en el diseño de las ciudades”.