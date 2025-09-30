La Paz alista operación de potabilizadora y revisión del contrato de la Puerta de Entrada

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero informó que la próxima semana comenzará a operar la potabilizadora de la presa, una obra que permitirá aprovechar el agua almacenada desde hace casi cuatro décadas y cuya demora ha generado inconformidad social.

“La potabilizadora es una obra muy importante que nos va a permitir utilizar el agua después de 38 años, para el uso y disfrute de la ciudadanía”, dijo.

En entrevista, también confirmó que la Contraloría del Ayuntamiento revisa el contrato de la empresa encargada de la Puerta de Entrada de La Paz, un proyecto que ha sido objeto de polémica en días recientes por la mala calidad de la obra, misma que tuvo un costo superior a los 15 millones de pesos, aunque no precisó posibles sanciones ni plazos de resolución.

La alcaldesa reconoció además la vulnerabilidad de la capital ante fenómenos naturales, a propósito del 49 aniversario del ciclón Liza. Señaló la necesidad de nuevas obras de protección, aunque no detalló sobre algún plan integral de prevención.

“Es una necesidad que tenemos de tener ese tipo de obras de protección que cuidan a la ciudadanía y que además permiten aprovechar el agua que se retiene”, subrayó.

En contraste con estos pendientes de infraestructura, el Ayuntamiento de La Paz anunció la jornada de limpieza “Por un descanso digno” en los panteones y confirmó que el tradicional desfile de catrinas por el Día de Muertos se trasladará al Malecón.

En paralelo a estas obras y revisiones, la población continúa señalando carencias en vialidades, transporte y suministro de agua, temas que el Ayuntamiento mantiene en su agenda junto con la organización de actividades culturales.

