BCS desmiente caída turística: La Paz recibe 64 mil visitantes en julio

El Gobierno del Estado rechazó versiones que sugieren una caída en la llegada de turistas a Baja California Sur y, por el contrario, aseguró que el sector turístico atraviesa un periodo de crecimiento sólido y sostenido, particularmente en la capital del estado.

De acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), La Paz registró un aumento del 9.8% en el arribo de pasajeros durante julio, alcanzando un total de 64 mil 450 visitantes, en comparación con los 58 mil 700 registrados en el mismo mes de 2024.

En respuesta a publicaciones en redes sociales que alertaban sobre una presunta crisis en el turismo, la titular de la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE), Maribel Collins Sánchez, desmintió esas afirmaciones.

“Estos datos son prueba de que el turismo en el estado se fortalece cada día, con estrategias responsables, promoción efectiva y una visión que pone en el centro a las comunidades”, puntualizó la funcionaria.

Collins también destacó el papel de la colaboración entre gobierno e iniciativa privada, así como los fideicomisos de turismo, como factores determinantes para que La Paz siga consolidándose como un destino competitivo y sostenible.

Entre enero y julio de 2025, Baja California Sur pasó de 341 mil 500 a 377 mil 650 visitantes, lo que representa un crecimiento general del 10.6% en el arribo de turistas por vía aérea. Esta tendencia, aseguraron las autoridades, se debe a una política turística enfocada en bienestar social, equilibrio ambiental y fortalecimiento económico local.

