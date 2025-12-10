La Paz reforzará operativos y vigilancia vial para prevenir accidentes en temporada decembrina

Ante el incremento de siniestros viales que suele registrarse en esta temporada decembrina, el Ayuntamiento de La Paz reforzará las acciones de prevención y vigilancia para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía durante las fiestas decembrinas.

La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, informó que se incrementará la presencia en las vialidades y continuará aplicándose el operativo “Salvar Vidas es Posible”, centrado en inhibir la conducción en estado de ebriedad y vigilar que se respeten los límites de velocidad.

“Vamos a aumentar la presencia en las vialidades, continuamos con el operativo Salvar Vidas es Posible para revisar que no estén conduciendo en estado de ebriedad, que se respeten los límites de velocidad, enfocarnos mucho en la comunicación y este operativo lo vamos a hacer en conjunto, que ya inició, el operativo Guadalupe-Reyes con el municipio, el estado y la federación, así que vamos a estar distribuidos en todo el municipio; no todo es inhibir, sino que también queremos que haya conciencia por parte de las personas”, explicó.

Lee más: Milena Quiroga fortalece la convivencia en Los Planes y anuncia más mejoras en espacios públicos

La alcaldesa destacó que el despliegue operativo se llevará a cabo de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y federales en el marco del operativo Guadalupe-Reyes, que ya se encuentra en marcha.

Además de las acciones de vigilancia, el Ayuntamiento insistirá en campañas de concientización para recordar a la población la importancia de conducir con responsabilidad, evitar el consumo de alcohol al volante y respetar los señalamientos de tránsito.