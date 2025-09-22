La Paz registra crecimiento turístico durante la temporada vacacional 2025

La Paz, Baja California Sur.– La capital sudcaliforniana vivió un verano positivo en materia turística. Entre el 17 de julio y el 31 de agosto de 2025, se registró un aumento del 8.4% en pasajeros nacionales que arribaron vía aérea. Fueron 126 mil 400 visitantes, frente a los 116 mil 600 del mismo mes en 2024.

El repunte también se reflejó en el segmento internacional. En julio de 2025 llegaron 2 mil 500 turistas extranjeros, contra los 900 del año anterior. Esto significó un crecimiento del 192.5%.

Agustín Olachea Nogueda, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (EMPRHOTUR), señaló que el verano confirmó ser la mejor temporada del destino. La composición de visitantes es 75% nacional y 25% extranjero.

“Cada vez crece más el turismo extranjero. Hace unos años era 15% y ahora ya llega al 25%”, puntualizó.

La ocupación hotelera en julio fue de 61.76%, cifra menor al 73.43% de 2024. Sin embargo, en agosto se observó recuperación al alcanzar 64.23%, ligeramente superior al 63.52% del año anterior.

Olachea destacó que la llegada de cruceros diversifica el turismo. En 2025, La Paz recibió 41 arribos con más de 139 mil pasajeros. De ellos, 105 mil descendieron para recorrer la ciudad y generar derrama económica.

“El incremento de 25% en tarifa promedio significa mayor derrama para todo el destino”, agregó.

El balance confirma que La Paz mantiene una tendencia positiva. La ciudad se consolida como un destino con mayor conectividad aérea, turismo diversificado y creciente interés de visitantes nacionales y extranjeros.