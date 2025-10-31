Servicios Públicos de La Paz mejora alumbrado y limpieza urbana con apoyo ciudadano y maquinaria

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales de La Paz continúa fortaleciendo el mantenimiento de la infraestructura urbana.

En los últimos días, cuadrillas municipales rehabilitaron más de 500 luminarias en distintas colonias y comunidades rurales, atendiendo los reportes enviados por ciudadanos a través de la App La Paz, informó la titular de la dependencia, Aurora Hernández Espinoza.

La funcionaria explicó que además se intensificaron las labores de limpieza y recolección de basura en espacios públicos.

Con apoyo de maquinaria pesada, se retiraron 131.31 toneladas de residuos en bulevares, parques y panteones municipales, previo a las festividades de Día de Muertos.

“Dentro de las actividades de mantenimiento estamos por concluir la limpieza en los panteones municipales, en donde esta última semana se recolectaron cerca de 25 toneladas de maleza y basura”, apuntó Hernández Espinoza.

Asimismo, las cuadrillas del Programa de Empleo Temporal limpiaron 12.25 kilómetros de camellones en avenidas principales entre el 20 y el 25 de octubre, incluyendo bulevares como Forjadores, Agustín Olachea, Colosio, 5 de Febrero, Constituyentes y Pino Payas, los dos últimos ya concluidos

Como parte de la atención a los reportes vecinales, se realizaron también acciones de mantenimiento en las colonias El Esterito, Villas del Encanto y Esperanza II.

Además, se nivelaron más de 19 kilómetros de caminos rurales en la delegación de Todos Santos, y 13 kilómetros de calles de terracería en Valle Dorado, La Pitahaya, Olivos Negros e Invi Chametla.

Estas labores buscan mejorar la imagen urbana y garantizar condiciones seguras de tránsito y convivencia para la población paceña.