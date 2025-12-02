Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Diciembre, 2025
La Paz

Selectivos paceños destacan con nuevas medallas y fuerte participación hacia la Olimpiada Estatal 2026

Más de 100 atletas compitieron en el selectivo municipal de atletismo mientras La Paz sumó platas y bronces en béisbol y básquetbol 3x3 a nivel estatal
Demis Salina
2 diciembre, 2025
15

Foto: Ayuntamiento de La Paz

El municipio de La Paz continúa fortaleciendo su presencia competitiva de cara a la Olimpiada Estatal 2026.

De acuerdo con el director municipal del Deporte, Guillermo Ortalejo Hernández, se llevaron a cabo simultáneamente las eliminatorias municipales de atletismo y la participación en las pruebas estatales de béisbol y básquetbol 3×3, donde las medallas de La Paz en la Olimpiada Estatal 2026 sumaron tres platas y dos bronces.

Durante el proceso municipal de atletismo, más de 100 deportistas se dieron cita en la pista del INSUDE, donde realizaron pruebas de pista y campo para medir sus marcas y buscar un lugar en el selectivo que representará al municipio en la fase estatal.

Ortalejo destacó la competitividad mostrada por los jóvenes y la importancia del proceso para consolidar equipos sólidos.

A la par de las eliminatorias municipales, La Paz compitió en el estatal de béisbol, donde el selectivo municipal obtuvo segundos lugares en las categorías U14 y U16, resultado que Ortalejo calificó como una muestra del “gran nivel” que mantienen todos los municipios participantes.

El funcionario señaló que las finales fueron muy reñidas y marcaron un avance importante para los equipos paceños.

Por su parte, en básquetbol 3×3, La Paz se llevó medallas en tres categorías:

  • Plata en la varonil 2008–2009

  • Bronce en la varonil 2010–2011

  • Bronce en la femenil 2010–2011

Estos resultados consolidan el crecimiento de esta disciplina, que ha ganado terreno en las competencias estatales por su dinamismo y demanda entre las y los jóvenes atletas.

