Selectivos paceños destacan con nuevas medallas y fuerte participación hacia la Olimpiada Estatal 2026

El municipio de La Paz continúa fortaleciendo su presencia competitiva de cara a la Olimpiada Estatal 2026.

De acuerdo con el director municipal del Deporte, Guillermo Ortalejo Hernández, se llevaron a cabo simultáneamente las eliminatorias municipales de atletismo y la participación en las pruebas estatales de béisbol y básquetbol 3×3, donde las medallas de La Paz en la Olimpiada Estatal 2026 sumaron tres platas y dos bronces.

Durante el proceso municipal de atletismo, más de 100 deportistas se dieron cita en la pista del INSUDE, donde realizaron pruebas de pista y campo para medir sus marcas y buscar un lugar en el selectivo que representará al municipio en la fase estatal.

LEE MÁS: Gabriela Montoya exige sanciones y vigilancia total sobre el gasto público en BCS

Ortalejo destacó la competitividad mostrada por los jóvenes y la importancia del proceso para consolidar equipos sólidos.

A la par de las eliminatorias municipales, La Paz compitió en el estatal de béisbol, donde el selectivo municipal obtuvo segundos lugares en las categorías U14 y U16, resultado que Ortalejo calificó como una muestra del “gran nivel” que mantienen todos los municipios participantes.

El funcionario señaló que las finales fueron muy reñidas y marcaron un avance importante para los equipos paceños.

Por su parte, en básquetbol 3×3, La Paz se llevó medallas en tres categorías:

Plata en la varonil 2008–2009

Bronce en la varonil 2010–2011

Bronce en la femenil 2010–2011

Estos resultados consolidan el crecimiento de esta disciplina, que ha ganado terreno en las competencias estatales por su dinamismo y demanda entre las y los jóvenes atletas.