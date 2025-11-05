La Paz, sede del Foro Latinoamericano de Ciudades del Aprendizaje 2025

Una ciudad que se convierte en aula

La Paz, Baja California Sur se convirtió este año en la sede del Tercer Foro de Ciudades del Aprendizaje de América Latina, un encuentro que durante dos días reúne a autoridades locales, académicos y representantes de organismos internacionales para reflexionar sobre nuevas formas de aprendizaje y desarrollo comunitario.

El foro es organizado por el Ayuntamiento de La Paz, la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica y el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida.

Lee más:

Aprendizaje basado en el lugar

El eje temático de esta edición es el “Aprendizaje Basado en el Lugar”, una visión que reconoce a las ciudades como entornos vivos de conocimiento. La idea central es que la educación no ocurre solo en las aulas, sino también en los espacios públicos, en la vida cotidiana y en la interacción comunitaria.

Durante la inauguración, Luis González Arenal, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana, lo expresó con claridad:

“El aprendizaje nace del territorio y de la comunidad. Sucede en las calles, en los parques y en los talleres.”

Educación como política urbana

Por su parte, Andrés Morales Arciniegas, representante de la UNESCO en México, subrayó el papel de los gobiernos locales en la promoción de la educación y la sostenibilidad.

“El aprendizaje debe entenderse como una prioridad integral dentro de todas las políticas urbanas.”

La ceremonia de apertura fue encabezada por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, presidenta de la Red Mexicana de Ciudades del Aprendizaje, junto con Sara Díaz Castro, en representación del gobernador Víctor Castro Cosío.

Recorridos, conferencias y diálogo

El programa incluye conferencias, mesas de diálogo y recorridos por espacios comunitarios que muestran cómo una ciudad puede convertirse en aula abierta. Desde parques hasta centros culturales, los participantes exploran ejemplos concretos de educación integrada al territorio.

Lee más:

La Paz, referente latinoamericano

Con esta edición, La Paz refuerza su papel como referente latinoamericano en el impulso del aprendizaje a lo largo de la vida, integrando educación, participación ciudadana y sostenibilidad en su modelo de desarrollo.