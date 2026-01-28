¡Histórico! La Paz será la primera sede de la “Cibacup” de básquetbol en 2026

La ciudad de La Paz se vestirá de gala para recibir un evento sin precedentes en el deporte nacional. En primer lugar, las autoridades de la liga anunciaron que nuestra capital será la sede de la primera Cibacup. Este torneo de media temporada se llevará a cabo los días 17 y 18 de abril de 2026. De esta manera, los aficionados locales podrán disfrutar del mejor talento de la liga en un formato de eliminación directa.

Por otro lado, el presidente de Cibacopa, Leonardo Félix, explicó que este torneo se inspira en modelos de éxito como la Copa del Rey en España. Asimismo, detalló que los cuatro equipos con mejor récord en la primera vuelta del calendario viajarán a La Paz para disputar el “Final Four”. Debido a esto, la competencia promete ser muy intensa, ya que solo los mejores clubes lograrán su boleto a la media península.

En cuanto a la proyección del evento, los juegos serán transmitidos por Megacable y ESPN. Por lo tanto, los ojos de todo México y el extranjero estarán puestos en la Arena La Paz. Además, la directora del Club Zonkeys, Andrea Jáuregui, adelantó que el torneo tendrá toques modernos. Incluso, se espera el uso de uniformes de edición especial y duelas conmemorativas para darle una identidad única a esta primera copa.

Lee más: AQUÍ Confirma INSUDE avance en proyecto de renovación del GUM

Lee más: AQUÍ Víctor Castro condena la desaparición forzada y reafirma apoyo

Lee más: AQUÍ ¡Punto de oro! Atlético La Paz sigue invicto en el torneo

Respaldo total y derrama económica

Sin duda, este torneo también funcionará como un gran escaparate turístico. Por esta razón, el director del INSUDE, Noé Fiol Verduzco, aseguró que el estado dará todo el respaldo para que la organización sea impecable. De hecho, recalcó que la afición paceña es de las más fieles del país y que el lleno total en las gradas está prácticamente garantizado para las semifinales y la gran final.

Igualmente, el Ayuntamiento de La Paz se sumó al apoyo de este evento. Por consiguiente, se busca que la Cibacup no solo sea un espectáculo para adultos, sino que inspire a los niños y jóvenes que practican este deporte. En resumen, el objetivo es fomentar hábitos saludables y la convivencia familiar a través de un espectáculo de alto nivel competitivo.

Finalmente, el anuncio oficial cierra un círculo de éxito para el básquetbol en Baja California Sur. De esta forma, La Paz queda marcada en la historia como la sede fundadora de un formato que busca revolucionar la liga. Con estas acciones, nuestra capital se consolida como un destino deportivo de primer nivel, capaz de albergar los eventos más importantes del “deporte ráfaga” en México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México