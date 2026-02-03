La Paz será sede de la Reunión Nacional del PAN: Jorge Romero encabezará estrategia rumbo al 2027

El corazón de la política panista latirá en Baja California Sur esta semana. En primer lugar, este jueves 5 de febrero, La Paz recibirá a los principales liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) para una reunión nacional de dirigentes estatales. Asimismo, el encuentro estará encabezado por el presidente nacional, Jorge Romero Herrera, quien junto a las 32 presidencias estatales revisará la situación interna del partido y trazará la ruta hacia el proceso electoral de 2027.

Por otro lado, el anfitrión del evento y dirigente estatal en la entidad, Rigo Mares, subrayó la relevancia de este encuentro. De hecho, destacó que la elección de La Paz como sede refleja que Baja California Sur es considerada una zona estratégica para el panismo nacional. “Este encuentro nos fortalece y reafirma el compromiso del PAN con las y los sudcalifornianos”, expresó Mares. Debido a esto, se espera que las sesiones de trabajo arrojen nuevas directrices sobre la organización y presencia territorial del partido.

En cuanto a la agenda pública, la visita de los liderazgos nacionales no se limitará a reuniones privadas. Por ejemplo, se tiene contemplada una rueda de prensa en la sede estatal, así como un crucero informativo en el cruce de Mariano Abasolo y Luis Donaldo Colosio. Incluso, la agenda incluye un encuentro directo con pescadores locales. Por esta razón, el partido busca enviar un mensaje de cercanía con los sectores productivos y la ciudadanía en general.

Estrategia territorial y rumbo al 2027

Sin duda, la presencia de secretarias y secretarios nacionales coloca a la entidad en el centro de la estrategia política del país. No obstante, este encuentro ocurre en un contexto de ajustes internos para el PAN tras recientes cambios en su estructura. Por consiguiente, la reunión en La Paz será vital para unificar criterios y fortalecer la estructura de los Comités Directivos Estatales frente a los retos que vienen.

Igualmente, Rigo Mares insistió en que el objetivo es trabajar con “organización, claridad y rumbo”. En resumen, la capital sudcaliforniana será el escenario donde se discutan las alianzas y las candidaturas futuras. De igual forma, el contacto con los pescadores locales busca recuperar la confianza de un sector que ha sido pilar en el estado. Por lo tanto, se espera que tras la jornada del jueves, el PAN nacional emita un posicionamiento sobre la situación política de la región.

Finalmente, los preparativos en la sede local del PAN ya están en marcha para recibir a las delegaciones de todo México. En conclusión, La Paz se convierte en el epicentro de la oposición nacional durante esta semana clave. Con estas acciones, el partido busca demostrar que está listo para reorganizarse desde las entidades federativas para competir con fuerza en los próximos procesos electorales.

