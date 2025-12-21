La Paz HOY vive su Desfile Navideño 2025: horario y ruta

Este domingo 21 de diciembre, la capital sudcaliforniana se vestirá de luces y color con la realización del Desfile Navideño 2025, un evento que cumple su décimo aniversario y que se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas por las familias paceñas.

El recorrido iniciará a las 5:50 de la tarde en la intersección de 5 de Febrero e Isabel la Católica, avanzara por Márquez de León y culminará en el Malecón de La Paz.

Participación ciudadana

De acuerdo con el organizador Kiko Rodríguez, participarán más de 150 vehículos adornados con luces, figuras y motivos navideños. Cada unidad aportara bolsas de dulces, que serán repartidas a lo largo del trayecto, garantizando un ambiente festivo y familiar.

Cierres viales

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que el Paseo Álvaro Obregón permanecerá cerrado desde las 16:30 horas hasta la conclusión del desfile. El cierre abarcará el tramo entre Márquez de León y la calle Norte, en la zona conocida como El Molinito. Se recomienda a los ciudadanos anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Un evento para toda la familia

El desfile tendrá una duración aproximada de 2 a 3 horas, con carros alegóricos, música y luces que iluminarán el Malecón.

El Desfile Navideño 2025 en La Paz no solo celebra la temporada decembrina, sino también una década de tradición comunitaria.