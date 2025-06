La Paz entra al programa global de WWF “Ciudades sin Plástico”

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2025, La Paz se convirtió en la primera ciudad de América Latina en integrarse a la iniciativa global “Ciudades Inteligentes sin Plástico”, impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

El anuncio se realizó durante un evento encabezado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero en el Eco Parque, donde también se firmó una carta de intención entre el Ayuntamiento de La Paz y WWF México para formalizar la adhesión del municipio al proyecto internacional que busca reducir la contaminación por residuos plásticos.

Durante su intervención, Quiroga Romero hizo un recuento de las acciones ambientales desarrolladas durante su administración, entre ellas el Reciclatón, la compra de una trituradora para el programa “Manos a la Tierra” y la promoción de la educación ambiental. Además, señaló que el programa Ruta Cero ha sido un éxito, por lo que planean colocar nuevos contenedores en la ciudad.

“La idea es que este año podamos tener 20 ubicaciones en diferentes espacios de nuestro municipio para que más personas puedan reciclar. Y si ustedes nos ayudan para informar a las personas (mucha gente no sabe, quieren reciclar pero no saben que ya hay contenedores de Ruta Cero en distintas partes del municipio), se los vamos a agradecer. Así que esa política seguirá porque ha sido muy exitosa”, expuso.

También se presentó el proyecto de rehabilitación del Eco Parque, que contempla la construcción del vivero municipal, oficinas, comedor, sanitarios, camas de cultivo, lombricomposta, así como la instalación de infraestructura hidrosanitaria, eléctrica y luminarias.

En ese sentido, la alcaldesa explicó que el nuevo vivero permitirá recibir los 25,000 árboles donados como parte del reconocimiento de La Paz como “Ciudad Árbol”.

“Ya nos donaron una parte que ya se sembraron y no hemos recibido el resto porque no tenemos dónde guardarlos. Entonces, este vivero va a estar aquí estratégicamente, se van a poner las camas. Aquí se van a regar con la línea púrpura que viene de la planta de tratamiento. Así que no le va a faltar agua y vamos a poder sembrar esos 25,000 árboles y muchos más”, mencionó.