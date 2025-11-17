La Paz y Los Cabos conquistan el oro en el Estatal de Basquetbol 2026

Campeones en Mulegé

El Estatal de Basquetbol 2026 llegó a su fin este fin de semana en Mulegé, donde las selecciones de La Paz y Los Cabos se proclamaron campeonas en las categorías varonil y femenil 2008-2009, dentro del proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Reconocimiento al esfuerzo de las delegaciones

Durante la ceremonia de clausura, el director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), Noé Fiol Verduzco, reconoció el esfuerzo, disciplina y entrega de todas las delegaciones participantes. Además, destacó el nivel competitivo mostrado en esta fase estatal.

Los Cabos domina en la rama femenil

En la categoría femenil, el conjunto de Los Cabos se adjudicó la medalla de oro, imponiéndose a un competitivo equipo de Comondú, que se quedó con la plata tras un torneo destacado. El tercer lugar fue para La Paz, que cerró con un buen desempeño en la duela mulegina.

En la rama varonil, el panorama se invirtió: La Paz refrendó su hegemonía y se quedó con el oro, mientras que Mulegé conquistó la plata ante su afición. El equipo de Los Cabos completó el podio con la medalla de bronce.

Organización y apoyo comunitario

Fiol Verduzco también destacó la coordinación con la alcaldía de Mulegé, encabezada por Edith Villavicencio, para llevar a cabo una fase estatal ordenada y exitosa. Asimismo, agradeció al público local por su entusiasmo y apoyo respetuoso durante los encuentros.

Con la conclusión del estatal en Mulegé, el basquetbol sudcaliforniano continuará su proceso clasificatorio rumbo a CONADE. Las delegaciones municipales se trasladarán ahora a Loreto, donde competirán en las categorías menores del 18 al 21 de noviembre, dando continuidad al calendario deportivo de 2026.