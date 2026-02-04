La petición de Pedro Torres al saber que estaba desahuciado

El productor Pedro Torres, figura emblemática de la televisión mexicana y responsable de programas como Big Brother y Mujeres Asesinas, así como de icónicos videoclips musicales, pidió que sus últimas 24 horas de vida fueran grabadas para un documental biográfico luego de saber que estaba desahuciado por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal.

Según relató el periodista Alberto Tavira en el programa Ventaneando, Torres lo contactó en junio de 2025 para trabajar juntos en este proyecto documental y también en un libro acerca de su vida y carrera, con particular énfasis en documentar sus últimos momentos.

“Pedro Torres tenía una particular fijación en que se hablara sobre los últimos momentos de su vida, sobre estas casi 24 horas previas a la muerte”, explicó Tavira, señalando que el productor quería incluir esas escenas en un relato audiovisual.

Torres, quien falleció el 30 de enero de 2026 a los 72 años tras una prolongada lucha contra la ELA, dejó claras sus instrucciones anticipadas, insistiendo en que se grabaran esas últimas horas porque ‘esto va a generar mucho rating’ y reafirmando que, como él mismo dijo, “soy un ególatra, a mí me encanta que se vea mi vida, que se vea mi trayectoria”.

El proyecto documental y editorial no pudo concretarse, debido al desenlace de su estado de salud y su fallecimiento antes de poder finalizarlo.

A pesar de lo difícil del momento, sus hijos y familiares enfrentaron la situación con amor, permitiéndole despedirse de amigos y de su exesposa, la actriz Lucía Méndez, quien ha compartido posteriormente sus recuerdos sobre la etapa final del productor.

Torres dejó un legado en la televisión y en la industria musical, con producciones que marcaron época y la inclusión de importantes artistas tanto dentro como fuera de México.

