La ratoncita Yuku trae su música a México: Estreno de “Yuku y la flor del Himalaya”

La película animada “Yuku y la flor del Himalaya” hará su esperado debut en México durante el mes de noviembre. Esta emotiva producción, originaria de Bélgica, será proyectada en la Cineteca Nacional y una selección de cines selectos del país.

Lool Films, una distribuidora independiente que busca fortalecer el vínculo cinematográfico entre México y Europa, es la encargada de presentar esta historia en las pantallas grandes. El estreno sigue al éxito previo de la distribuidora con la cinta “Sirocco y el Reino de los Vientos”.

La aventura de Yuku y la búsqueda de la flor mítica

La protagonista del largometraje es Yuku, una ratoncita carismática que vive en un castillo junto a su familia. Ella es la mayor de sus hermanas, ayudando a su madre a conseguir alimento y ambientando los esperados cuentos de la abuela con su ukulele.

Cuando la salud de la abuela comienza a ser delicada, la joven Yuku se arma de valor y decide lanzarse en una arriesgada aventura al exterior. Su principal objetivo es buscar la mítica de la Flor del Himalaya, cuya luz eterna podría ayudar a que la abuela mejore.

Música y nuevos amigos en el camino

Durante su viaje, la heroína enfrenta complicados obstáculos, pero también tiene la oportunidad de hacer nuevos amigos. Yuku comparte sus canciones y se maravilla con ese mundo que solo conocía a través de las historias que le contaban cada día.

La protagonista ha comprendido que la música le ofrece el poder de hacer amigos, expresar sus sentimientos y exorcizar su tristeza. La cinta es una producción musical con ritmos contagiosos, que incluyen géneros como el ska, el rap, el blues y el rock.

El talento detrás de la animación

“Yuku y la flor del Himalaya” es una cinta musical que tuvo su estreno mundial en el prestigioso Festival de Annecy. La película cuenta con la dirección conjunta de Arnaud Demuynck y Rémi Durin.

Arnaud Demuynck es un guionista, director y productor especializado en películas de animación. Por su parte, Rémi Durin es uno de los fundadores de L’Enclume, un estudio de animación establecido en Bruselas.

La cinta presenta su póster oficial, ofreciendo un primer vistazo de la protagonista Yuku y de los personajes que la acompañan en su aventura llena de color.