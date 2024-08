La tormenta tropical “Debby” se forma en el Golfo de México, amenaza a Florida

La tormenta tropical “Debby” se formó este sábado por la tarde en el sureste del Golfo de México, y según informes del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés), se aproxima a las costas de Florida.

Tropical Storm #Debby Advisory 6: Depression Becomes Tropical Storm Debby Over the Southeastern Gulf of Mexico. Hurricane Warnings Issued For Portions of the Gulf Coast Of Florida. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 3, 2024