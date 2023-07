La Velada del Año 3 sin Amouranth: ¿cómo afecta esto y quién la sustituye?

Este sábado 1 de julio de 2023, el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid se llenó de emoción y expectativa con la tercera edición de La Velada del Año. Este destacado evento deportivo y social, meticulosamente organizado por el renombrado ‘streamer’ Ibai Llanos, prometió unir a personalidades destacadas del mundo del entretenimiento en una noche llena de adrenalina y pasión.

Seis combates de boxeo protagonizados por famosos pondrán a prueba su valentía y habilidades, convirtiendo esta velada en un hito inolvidable.

Amouranth, reconocida por su influencia en el mundo del streaming, estaba destinada a ser una de las principales figuras en la velada, enfrentándose en un emocionante combate con Mayichi sobre el cuadrilátero. No obstante, debido a circunstancias imprevistas, la talentosa streamer estadounidense ha tenido que cancelar su participación en el evento, dejando a sus seguidores y fanáticos con una gran dosis de decepción y expectativa por su ausencia en esta memorable noche.

I tend to keep my medical stuff private —and I would have kept my current situation out of the public eye but I feel like I owe you all an explanation on account of a few cancelled high profile appearances…

I was informed in March that I have late stage ovarian failure.

— Amouranth (@Amouranth) June 26, 2023