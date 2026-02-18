Ladrones elegantes, usaban Airbnb y viajaban en avión mientras robaban

La Fiscalía General del Estado de Chiapas logró la desarticulación de una peligrosa banda delictiva en Tuxtla Gutiérrez, la cual utilizaba la plataforma Airbnb para rentar propiedades y convertirlas en centros de operación temporal. Según las investigaciones, este grupo criminal empleaba cada casa de seguridad para planear hurtos de alto impacto en fraccionamientos exclusivos, logrando un botín superior a los 2 millones de pesos en su último golpe.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca detalló que el grupo está integrado por mexicanos y colombianos, quienes tienen como modus operandi el arrendamiento de viviendas vía Airbnb en ciudades estratégicas. Los delincuentes identificaban zonas residenciales de clase media-alta para cometer el robo a casa habitación con violencia, tras realizar vigilancias previas de varios días para asegurar el éxito de sus operaciones ilícitas.

Tras un seguimiento tecnológico y de inteligencia, la Fiscalía ubicó a los sospechosos en Quintana Roo, donde planeaban su siguiente atraco. Los detenidos, identificados como Daniel José N, Antonio Kenny N, Jonathan N, Juan Camilo N, Marco Antonio N y María Isabel N, fueron trasladados al penal correspondiente para enfrentar el proceso legal por los delitos cometidos en el estado.

La organización criminal no solo operaba en el sureste, sino que mantenía presencia en la Ciudad de México, el Estado de México, Tijuana y Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado informó que las armas eran enviadas por carretera para evitar controles, mientras que los integrantes se desplazaban tranquilamente en vuelos comerciales entre las entidades mencionadas para despistar a las autoridades.

Finalmente, la autoridad ministerial confirmó que compartirá toda la información con otras entidades mediante convenios de colaboración. Esto permitirá que la Ciudad de México y el Estado de México integren carpetas de investigación adicionales, dado que los implicados, como Daniel José N y Antonio Kenny N, podrían estar relacionados con otros robos bajo el mismo patrón de renta de casa habitación.

