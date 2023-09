Ladrones despojan de más de 12 mil pesos a empleados de gasolinera a punta de pistola

Dos despachadores de una gasolinera fueron sorprendidos por una pareja de asaltantes que los amenazó a punta de pistola para despojarlo del dinero de las ventas del día. El robo fue consumado en la estación de gasolina ubicada en las calles Modesto Rolland entre Carabineros y avenida Luis Donaldo Colosio de La Paz.

Omar “N” una de las víctimas del asalto, declaró que el par de ladrones llegó a bordo de un automóvil fingiendo una recarga de combustible. Segundos después, ambos sujetos descendieron de la cabina portando armas cortas para exigirles el dinero que resguardaban entre los bolsillos de sus uniformes.

“Entonces uno de ellos nos dijo -denos todo el dinero, todo lo que traigan- y me comenzó a golpear con la pistola diciéndome – ¿qué no oyes que me des todo el dinero? – entonces yo saqué el dinero de la bolsa y se lo di, pero pensó que nosotros traíamos los miles y siguió golpeándome en el estómago, hasta que escuchó el sonido de las monedas y también se las tuve que dar”.