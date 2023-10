Ladrones de tumbas saquean panteón de Los San Juanes en La Paz

A menos de un mes de la conmemoración por el Día de Muertos y Fieles Difuntos, los saqueadores de tumbas han vuelto a delinquir con fuerza en agravio del panteón municipal de Los San Juanes, en La Paz.

Los ladrones aprovechan las sombras nocturnas y la nula vigilancia que existe en el cementerio local para introducirse al mausoleo y robar. También dañar las capillas y tumbas donde reposan los restos de los fallecidos.

° En notable deterioro del panteón “Los San Juanes” en La Paz

Según el testimonio de uno de los visitantes al panteón de los San Juanes, ha sido testigo de los robos en las instalaciones, los cuales están a la orden del día luego de un breve letargo y de un periodo de paz y libre de la delincuencia.

Los ciudadanos que acuden a hacer labores de limpieza y rehabilitación de las tumbas, sus seres queridos que se adelantaron en el camino, confirmaron la ausencia de seguridad en el panteón. El espacio de sepultura se encuentra totalmente vulnerable y a merced del hampa, como lo relató uno de los afectados.

Las denuncias que evidencian los robos a las tumbas han llegado hasta las redes sociales, donde los familiares de los fallecidos exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto para prevenir estos delitos alrededor del mausoleo.

Arreglos florales, lápidas de concreto y mármol, losetas, rejas de cobre, puertas de aluminio, bancas de reposo para los familiares y hasta los objetos personales de los difuntos han desaparecido de las tumbas. Los atracos han aumentado en los últimos días, de acuerdo con la declaración de otras de las personas que frecuentan el panteón.

“A mí me robaron las losas, antes de la tumba de mi esposo yo le puse la contra losa, porque es para dos personas y ahí estaban. Cuando hicieron la tumba me las pusieron a un lado, y se las llevaron las contralosas de ahí. Y me dijo un señor -no, señora, si no nomas se llevaron esa, se llevaron varias- así es ¿qué le puedes decir?, aguantarte, no puedes hacer otra cosa”.