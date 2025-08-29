“Lady Abanico” protagoniza pleito en transporte público de Nayarit (Video)

Lady Abanico se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de protagonizar un altercado dentro de una unidad de Autotransportes Medina (ATM) en Bahía de Banderas, Nayarit. La pasajera, visiblemente molesta por un incidente con un abanico, terminó agrediendo físicamente a otra mujer frente a decenas de testigos.

De acuerdo con los reportes, la mujer de complexión robusta, sentada junto a la ventanilla, reaccionó de forma violenta al acusar a otra pasajera de haberle tocado el rostro con el abanico que usaba para aliviarse del intenso calor que azota la región. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

En las imágenes difundidas a través de redes sociales, se aprecia cómo Lady Abanico propina bofetadas a la usuaria que estaba a su lado, al mismo tiempo que le exige cambiarse de asiento. En un momento, la víctima estuvo a punto de caer al suelo debido a los empujones.

La mujer señalada como agresora sostenía que había sido ofendida por la pasajera del abanico, a quien acusó de faltarle al respeto al insinuar que su actitud se debía a la etapa de la menopausia. Ese comentario habría detonado la confrontación dentro del camión.

El conductor del autobús intervino de inmediato al detener la unidad y advirtió a las involucradas que, de no tranquilizarse, ambas serían obligadas a descender. Finalmente, la situación se resolvió al separarlas de asiento para evitar que el conflicto continuara.