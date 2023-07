Mujer enloquece y causa daños en el AICM; la llaman #LadyAeropuerto

Un video se hizo viral donde se muestra a una mujer enfurecer y destruir computadoras de un mostrador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Usuarios de las redes sociales llamaron a la señora de 56 años como #LadyAeropuerto, hash tag que se hizo tendencia.

Señalan que la mujer perdió el control luego de mostrar su inconformidad porque no aparecían en el sistema sus vuelos comprados.

Tras su enojo, la mujer arremetió contra los empleados de la aerolínea Volaris y causó destrozos en el área.

En el video se escucha grita a la mujer: “si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale mad…es, pero esto les va a costar. No me lo regresen, pero eso ¡págalo tú! Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor”.

#Ladyaeropuerto fue detenida y trasladada al Ministerio Público acusada de vandalismo para que las autoridades le imputen cargos por los daños causados en el mostrador.