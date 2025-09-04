Lady Gaga estrena videoclip “The Dead Dance”, filmado en México

La cantante Lady Gaga estrenará el videoclip de su más reciente sencillo “The Dead Dance”, dirigido por el cineasta Tim Burton y grabado en la Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco. La producción busca destacar la atmósfera enigmática del sitio, considerado uno de los lugares más misteriosos de México.

El video forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de la serie Merlina, cuya primera mitad ya fue lanzada en agosto y cuya segunda entrega será liberada este mismo día en la plataforma de Netflix. En la historia, Lady Gaga aparecerá en el sexto capítulo interpretando a Rosaline Rotwood, una profesora con habilidades psíquicas dentro de la Academia Nevermore.

La propuesta audiovisual iniciará en blanco y negro, mostrando a la cantante rodeada de muñecas colgadas en los árboles, lo que reforzará la atmósfera lúgubre. Posteriormente, los juguetes cobrarán movimiento mientras bailarines enmascarados se integrarán a la coreografía, con referencias a “Thriller” de Michael Jackson.

Dentro del concepto artístico también se incluirán guiños a la famosa escena de baile de Jenna Ortega en la primera temporada de Merlina, fusionando estilos que enriquecerán la narrativa. El clímax visual llegará con una explosión de tonos morados que irrumpirá en la pantalla hacia el final del videoclip.

El escenario elegido por Lady Gaga tiene un trasfondo legendario. La Isla de las Muñecas comenzó a formarse en la década de 1950, cuando Don Julián Santana colocó muñecas viejas en su chinampa tras encontrar a una niña ahogada en la zona. Con el tiempo, el sitio se llenó de cientos de figuras deterioradas por la intemperie.

Los relatos locales señalan que Don Julián escuchaba lamentos y susurros en la isla, lo que lo motivó a seguir colocando muñecas como ofrendas para la menor. Esta práctica se convirtió en una tradición que dio origen a una de las leyendas más famosas de la cultura popular mexicana.

A partir de 1987, el lugar abrió sus puertas al turismo y visitantes comenzaron a llevar muñecas adicionales para ampliar la colección, consolidando la fama del sitio como atractivo de carácter místico y popular.

Actualmente, la Isla de las Muñecas es administrada por descendientes de Don Julián Santana y continúa siendo uno de los puntos más emblemáticos de Xochimilco, tanto para turistas nacionales como internacionales. Con su videoclip, Lady Gaga y Tim Burton han proyectado de nuevo la fuerza visual de este ícono cultural hacia el escenario mundial.