Lady Gaga estalla contra el ICE en pleno concierto en Tokio

En uno de los conciertos de su gira mundial The Mayhem Ball en el Tokyo Dome, la cantante estadunidense Lady Gaga utilizó el escenario para manifestarse en contra de las políticas y acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un discurso que resonó con su público y generó reacciones a nivel internacional.

Sentada al piano y con evidente emoción, Gaga expresó su dolor por las personas, niños y familias en Estados Unidos que, dijo, están siendo “atacadas sin piedad” por el ICE, y señaló que “cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros”.

La artista pidió a las autoridades de su país —sin mencionar directamente a nombres— que cambien el rumbo de sus políticas y muestren piedad hacia quienes sufren. Recordó además la situación en Minnesota, donde familias viven con temor y buscan respuestas ante recientes operativos de ese organismo, y destacó la importancia de recuperar seguridad, paz y respeto para todos.

Tras su mensaje, Gaga dedicó la canción “Come to Mama” a quienes están “sufriendo, sintiéndose solos o indefensos”, subrayando el valor de la empatía y la unidad en tiempos difíciles. Su intervención se da en medio de una ola de críticas de figuras públicas hacia las acciones de ICE, en particular tras sucesos recientes en Minneapolis que han despertado indignación y debate sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades migratorias.

La voz de la estrella global amplia así un movimiento creciente de artistas que se pronuncian sobre políticas migratorias y derechos humanos, marcando otra vez el papel del espectáculo como plataforma para el activismo social en plena escena internacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México