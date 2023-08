Lady Gaga rinde homenaje a Tony Bennett, gran amigo y colaborador de la artista

En un conmovedor mensaje compartido en su cuenta de Instagram, la talentosa cantante Lady Gaga expresó su profundo pesar por la pérdida de su amigo y colaborador Tony Bennett, quien falleció a la edad de 96 años.

Tony Bennett y Lady Gaga formaron una entrañable amistad a lo largo de una década, durante la cual colaboraron en los álbumes: “Cheek to Cheek” en 2014 y “Love for Sale” en 2021, mismos que fueron bien recibidos por los críticos.

Estas colaboraciones musicales les valieron la obtención de dos codiciados premios Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Además, ambos artistas compartieron escenario en giras y especiales de televisión, consolidando una relación artística y personal única.

12 years ago today, Tony Bennett & Lady Gaga recorded the unforgettable “The Lady Is a Tramp.” Let’s honor Tony’s enduring legacy today by revisiting this iconic duet. His spirit lives on in every note. 🎶 pic.twitter.com/cXcrjKUoYd

En su mensaje, Gaga destacó la profunda influencia que Bennett tuvo en su vida y en su carrera, asimismo, resaltó cómo Bennett la inspiró a mantener siempre la cabeza en alto y a valorar la calidad en su trabajo.

Lady Gaga shares tribute to Tony Bennett:

“I will miss my friend forever. I will miss singing with him, recording with him, talking with him, being on stage together… I love you Tony. Love, Lady” pic.twitter.com/wnaQuwSR8e

— Pop Base (@PopBase) July 31, 2023