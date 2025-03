Lady Gaga regresa a México en 2025: fechas, boletos y detalles

Lady Gaga confirmó un concierto en México, emocionando a sus seguidores con su esperado regreso tras más de una década de ausencia.

La estrella del pop traerá su más reciente gira al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo 28 de abril de 2025, prometiendo un show lleno de energía y espectacularidad.

Fechas y lugar del concierto

La última vez que Lady Gaga se presentó en el país fue en 2012 con su gira The Born This Way Ball Tour.

Ahora, la artista regresa con un espectáculo que incluirá sus mayores éxitos de discos como The Fame Monster, Born This Way, Artpop y Chromatica.

Venta de boletos y preventa exclusiva

La venta de boletos estará a cargo de Ticketmaster y Ocesa.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex comenzará el 6 de marzo a las 14:00 horas.

Posteriormente, la venta general estará disponible el 7 de marzo a la misma hora en taquillas del recinto y a través de la plataforma de Ticketmaster.

